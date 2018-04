FIVE com ligações a Almeirim

NOVIDADE Os FIVE são um grupo de cinco amigos que partilham a vontade de fazer música entre si e que pretendem chegar ao coração de quem os ouve de uma forma verdadeira e humilde.

“Somos uma banda de originais composta por cinco músicos e também contamos com a ajuda de amigos e familiares que tornam este projeto cada vez mais capaz”, diz a banda que vai atuar em Almeirim.

Os Five apesar de não residirem em Almeirim são alunos, professores e colaboradores da Academia de Artes, Cultura e Formação “O Batuque”, e através do produtor David de Sousa, que é Diretor Artístico da Associação, alguns têm vindo a dar aulas em Almeirim, nas instalações cedidas pela Digimúsica à associação “O Batuque”. Para além disso, já tocaram nas Festas de Paço dos Negros e em alguns eventos como o FIFCA e até mesmo almoços privados.

Os FIVE tocam covers e originais, sendo que estes últimos são, para já, todos em português num estilo Pop, Pop/Rock, mas sempre retirando algumas influências de outros géneros musicais como o Jazz, Blues ou R&B.

“Tínhamos um projeto de covers, os TU Covers, e os FIVE surgiram da nossa vontade de insistir em algo que fosse verdadeiramente nosso. E, portanto, criámos um novo projeto com um conceito mais vocacionado para tudo o que é criado por nós, tudo o que é original. Em 2016, arriscámos, por impulso de amigos e familiares, e começámos a gravar o nosso primeiro trabalho de originais, que culminou no surgimento deste novo projeto, apresentado a todo o público dia 26 de novembro do mesmo ano, no Mercado de Cultura, em Marinhais”, detalha o produtor David de Sousa.

“Já gravámos um EP com cinco originais em português, que foi lançado em 2017. O EP é intitulado de “Ser” e, atualmente, já se encontra disponível em várias plataformas digitais. Para nós, um álbum é um grande objetivo, mas para já pretendemos fazer as coisas com mais profissionalismo e com mais tempo, para que o resultado do que possa vir aí, seja cada vez mais surpreendente e que tenha cada vez mais qualidade.

Estamos, neste momento, a trabalhar em várias surpresas que vão ser lançadas brevemente. Contamos com o apoio de uma equipa composta por amigos muito talentosos, trabalhadores e profissionais que fazem com que o sonho se torne realidade. Dessa forma, pretendemos cada vez estar mais próximos do nosso público, portanto, estejam atentos às nossas redes sociais: facebook.com/FIVEBAND e instagram.com/fiveoficialband, Também no Youtube: youtube.com/c/FIVEBAND”, conclui o produtor.