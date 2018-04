A terceira edição do festival Scout Sopas realiza-se no sábado dia 12 de maio, no largo do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

O festival organizado pelo CNE 1186 decorre das 18h até às 24h e vai contar com insufláveis, folclore, artesanato local, animação musical, tunas, o maior pão-com-chouriço do Ribatejo e, como é óbvio, muita sopa de várias zonas do país.

O preço de entrada são cinco alertas para adultos e três alertas para crianças dos seis aos 12 anos, com oferta da tigela do evento.