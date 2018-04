Já há nome para a liderança do U. Almeirim

Pelo que O Jornal O Almeirinense apurou já está encontrada uma solução para o vazio criado com a saída de André Mesquita. Agostinho Fernandes, um dos maiores símbolos do clube, deve passar de líder da Assembleia Geral para o cargo de Presidente da direção no dia 23 de abril, dia marcado para as eleições.

Já em março, o nosso jornal disse que existia a possibilidade do ex-jogador assumir esse cargo.

A Assembleia de dia 23 abril foi marcada depois de na última reunião os 13 sócios presentes não terem consigo encontrar uma solução para a direção.

André Mesquita vai continuar a ser o homem forte do futebol sénior e está já em marcha a preparação da nova temporada desportiva. Em cima da mesa está da redefinição da equipa técnica e a composição do plantel.