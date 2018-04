CADCA cai em Fazendas de Almeirim e vê apuramento para play-offs mais complicado

O pavilhão da Escola Secundária de Fazendas de Almeirim esteve bem composto para ver o CADCA Futsal a receber os Sardões do Planalto, no passado sábado, 14 de abril.

A equipa da casa caiu perante os seus adeptos (1-2) apesar da boa réplica dada, e assim os scalabitanos voltam a Santarém com três pontos no bolso e lugar assegurado nos play-offs. Rafael Galveia fez o único golo da equipa almeirinense. O futuro da equipa fica adiado para a última jornada desta fase no próximo dia 21.

Num duelo pela segunda posição, a UDR rubricou uma excelente exibição frente à União Cartaxense (5-2) e confirmou o segundo lugar desta fase. A turma de Vila Nova da Rainha continua a contar com grande contributo do seu capitão Bruno Sousa (assinou mais um póker), melhor marcador da prova.

No grande jogo da tarde o Borussia garantiu o 1º lugar desta fase ao vencer por 2-1 a Taberna do Quinzena. Também a Várzea carimbou a passagem á próxima fase (3-0 por falta de comparência do Terceiro Anel), ao passo que a Serviroad, equipa de Benavente, prolongou o bom momento e venceu a AB Team (3-1), resultado que deixa o último lugar de acesso aos play-offs em aberto para a última jornada entre AB Team FMR e CADCA Almeirim.

A jornada decisiva realiza-se a 21 de abril no pavilhão da Escola Alex. Herculano em Santarém, a partir das 15h.