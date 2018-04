Da esquerda para a direita: Congresso

O Congresso da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista teve lugar no passado dia 24 de março, e pela primeira vez no concelho de Almeirim.

A sua realização, na freguesia de Fazendas de Almeirim, pode ser vista como simbólica da descentralização que o país necessita.

De salientar a satisfação e os elogios feitos ao local do Congresso – muito poucos conheciam o Centro Cultural das Fazendas de Almeirim – pelos participantes (cerca de três centenas), vindos de todos os pontos do distrito.

Discutidas e aprovadas, as duas moções globais, “Reforçar Santarém – Com todos e para todos!” (António Gameiro) e a das mulheres socialistas “Voz à Igualdade” (Mara Lagriminha), são documentos de grande importância para a estratégia do Partido Socialista nos próximos dois anos. Durante os trabalhos, que decorreram com um dinamismo e uma participação de realçar, foram debatidos temas fundamentais para o Ribatejo. A economia, a agricultura, o turismo, o desenvolvimento e tecnologia, o ambiente e o rio Tejo, a igualdade de género e a cidadania, a educação inclusiva, as questões laborais, os incêndios e as alterações climáticas, as acessibilidades e os problemas dos jovens, entre outros, foram amplamente debatidos e discutidos.

Uma nota final para a Juventude Socialista pela qualidade dos documentos que apresentaram à discussão. Numa época em que tanto se fala do desinteresse dos mais novos pelas causas públicas, a participação dos nossos jovens foi um dos factos relevantes deste congresso e deixou em todos um sentimento de grande satisfação e esperança no futuro.

Gustavo Gaudêncio Costa – PS Almeirim