NERSANT apoia empresas do setor da hotelaria e restauração

A NERSANT juntou cerca de 50 empresas do setor da hotelaria e restauração no passado dia 10 de abril em Fátima, para acompanhar uma sessão de esclarecimentos intensiva sobre as normas legais destes setores de atividade.

Os empresários do setor da hotelaria e da restauração veem-se a braços com uma vasta legislação para laborarem, pelo que se torna emergente esclarecer e informar os mesmos sobre os passos a seguir para que a sua atividade esteja em conformidade.

Foi neste sentido que a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com a Câmara Municipal de Ourém, organizou um seminário com o objetivo de estreitar as ligações com a comunidade hoteleira e da restauração, fornecendo-lhes ferramentas que permitam estar em cumprimento com todas as normas legais para o seu setor de atividade.

Na sessão, onde estiveram cerca de 50 empresas do setor da hotelaria e restauração de todo o distrito de Santarém, a NERSANT contou com a colaboração de entidades relevantes para esta área, como a ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, o SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Segurança Social e a ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que durante todo o dia derem indicações preciosas para o cumprimento da legalidade dentro destes setores de atividade.

Condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho, condicionantes da contratação de estrangeiros devido à falta de mão-de-obra, enquadramento contributivo das Entidades Empregadoras e Trabalhadores Independentes, e condições de higiene, segurança e económicas no decorrer da atividade hoteleira e de restauração, foram apenas alguns dos assuntos em debate nesta sessão, que decorreu nas instalações do Hotel Cinquentenário em Fátima.