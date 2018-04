Chuva, frio e poeira de África durante o fim de semana

O regresso da chuva e a descida da temperatura média em 4 a 5 graus celsius já fizeram esquecer os dias de Primavera da semana que terminou.

Este fim de semana pode ainda contar com vento, por vezes forte e ainda há a possibilidade de trovoada. Como se não bastasse, o sul do país está sob ameaça de uma chuva de poeiras provenientes do Norte de África que se irá sentir mais no país vizinho.

Contudo, e devido à ação do vento, os meteorologistas alertam para a possibilidade desta poeira ser arrastada mais para norte. Fica o aviso para os mais alérgicos.

Chuva, vento, frio não vão deixar o território nacional até segunda-feira. Seja prudente na estrada!