Rotary Club Almeirim e Santarém plantam árvores na N114

Este sábado, dia 21, o Rotary de Almeirim e o Rotary de Santarém, levaram a cabo uma ação de plantação de choupos, na Estrada Nacional 114.

O presidente eleito do Rotary International, Ian Riseley, defende que a preservação do meio ambiente e o combate a ações que provocam mudanças climáticas, “são vitais à sustentabilidade dos nossos projetos.”

Assim, desafiou os Rotary Clubs a fazerem a diferença plantando uma árvore para cada um dos seus associados entre o início do ano rotário, em 1 de julho, até o Dia Internacional da Terra, em 22 de abril de 2018. Como é sabido, as árvores retiram do ar o dióxido de carbono e outros gases causadores do efeito estufa, desacelerando o aquecimento global.

Esta ação conjunta dos Rotarys Club Almeirim e Santarém tiveram o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e Rosarinho Salavessas, Presidente do Club Almeirim, que agradeceu “muito reconhecidamente a Pedro Ribeiro, ao Vereador Rui Rodrigues, à GNR de Almeirim e a todos os que contribuiram para que este momento fosse possível.”