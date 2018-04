Almeirim comemora Dia Mundial da Dança com várias atividades

A escola de dança do CADCA em parceria com o Município de Almeirim vai comemorar o Dia Mundial da Dança com várias atividades ao longo de todo o dia, em Almeirim.

A iniciativa começa pelas 10h, em frente do Jardim da República num palco exterior, com uma largada de balões azuis para assinalar o mês da Luta contra os Maus Tratos Infantis e de seguida uma mega aula de Zumba. À tarde e a partir das 15 h, será apresentado um espetáculo comemorativo do Dia Mundial da Dança com actuação de várias escolas do distrito de Santarém, com várias modalidades da dança, desde Hip Hop, Sevilhanas, Ballet, Danças de salão, Tango, Dança Oriental e outras surpresas.

O Dia Mundial da Dança foi instituído há 35 anos pela UNESCO e celebra-se a 29 de abril.

A escola de Dança do CADCA abriu no mês de Fevereiro, pela responsabilidade da Lia Rodrigues, professora de dança urbana à 8 anos, com o objectivo de promover a prática de diversos tipos de dança como Hip Hop, Sevilhanas, Dança Contemporânea e Dança Oriental, a funcionar no Pavilhão Alfredo Bento Calado. Para mais informações contacte 910072488.

Esta iniciativa contou ainda com o apoio do Minipreço de Almeirim.