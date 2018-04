Postais recolhidos em Almeirim já chegaram a Espanha

Os postais recolhidos pelos Verdes junto da população dos concelhos ribeirinhos do Tejo já chegaram à Embaixada de Espanha e ao Governo espanhol.

Pelo perigo nuclear junto à fronteira com Portugal, por todos os impactos negativos que comporta, o Partido Ecologista os verdes defende o encerramento da Central Nuclear de Almaraz.

Recorde-se que o Partido Ecologista Os Verdes tinha lançado, no passado dia 9 de março, uma grande campanha para encerrar a Central Nuclear de Almaraz. Esta iniciativa visava dar oportunidade aos portugueses, nomeadamente à população que em caso de acidente seria a mais atingida, isto é a população dos concelhos fronteiriços e ribeirinhos do Tejo, de afirmar a sua vontade de que a Central Nuclear de Almaraz seja encerrada, subscrevendo um apelo nesse sentido. Este apelo dirigido ao 1.º Ministro Português e ao Presidente do Governo Espanhol foi expressado através da assinatura de dois postais. A recolha destas assinaturas foi lançada publicamente, simultaneamente, nos cinco Distritos Ribeirinhos do Tejo.