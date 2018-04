A importância do 25 de Abril em Almeirim

No próximo dia 25 de abril irá comemorar-se os 44 anos da revolução dos cravos. A data celebra a revolta dos militares portugueses que a 25 de abril de 1974 levaram a cabo um golpe de Estado militar, pondo fim ao regime ditatorial do Estado Novo, liderado por António de Oliveira Salazar (que governou Portugal desde 1933 a 1968), sendo o Presidente do Conselho à data da revolução, Marcelo Caetano.

O jornal Almeirinense andou pelas ruas a perguntar a diversas pessoas o que fizeram nesse dia, se achavam que era uma data importante e também se deveria ser comemorada.

Custódio Vitor, 71 anos

Onde é que estava no dia 25 de abril de 1974?

Estava a trabalhar no Cartaxo na construção civil, e foi quando me apercebi, com o passar das horas, que se deu o 25 de Abril. Da maneira que estamos a viver hoje, achei que nessa altura, quando era o governo do Marcelo Caetano se vivia melhor do que estamos a viver hoje.

E acha que é uma data importante que deve ser comemorada?

Não acho que seja uma data assim muito importante, porque, como se costuma dizer, a máfia já cá está outra vez e acho que estamos piores do que antes do 25 de Abril, vive-se pior, antes havia mais segurança e hoje não há segurança nenhuma, e em questão de juventude está tudo pior do que estava antes do 25 de Abril.

E acha que é uma data para se comemorar?

Acho que sim, porque não deixa de ser um dia histórico, mas para mim o 25 de Abril não me diz nada.

Maria Manuela, 66 anos

O que é que estava a fazer no dia 25 de abril de 1974?

Estava a trabalhar.

E acha que o 25 de Abril é uma data importante?

Sim, acho.

Porquê?

Porque ganhamos liberdade que antes não existia.

E acha que deve ser comemorado?

Sim, acho que deve ser comemorado.

E comemora?

Não muito.

Joaquina Almeida, 67 anos

O que estava a fazer no dia 25 de abril de 1974?

No dia 25 de abril estava em casa, tinha uma bebé pequena e estava a cuidar dela, o meu marido estava a trabalhar na Ford na Azambuja e eu estava em casa a fazer a lida da casa e tinha a televisão ligada e comecei a ouvir que havia uma revolução, depois passado 2 horas, mais ou menos, o meu marido apareceu em casa, porque a fábrica da Ford fechou e depois ficamos em casa a assistir ao panorama.

E acha que é uma data importante?

Eu acho que sim, porque deu liberdade ao povo, porque o povo era oprimido e estava numa repressão em que as pessoas não podiam falar, não podiam exprimir as suas ideias, nem podiam dar opiniões, porque havia a PIDE e no entanto havia sempre esse problema e as pessoas tinham sempre de ficar caladas, e a opinião delas não contava para nada. O 25 de Abril veio trazer liberdade para as pessoas se exprimirem, para poderem dizer o que é que sentiam ou o que é que precisavam e também darem a opinião delas.

E acha que é uma data importante para se comemorar?

Eu acho que sim, pelo menos é um dia em que as pessoas até à minha idade, ou quem assistiu à revolução do 25 de Abril com certeza se vão lembrar sempre desse dia. Eu quando era mais nova havia aquelas comemorações em Almeirim e havia fogo de artifício e alguns bailes e eu também ia, mas agora já não há nada disso porque os mais novos não assistiram.

Celeste Maria, 66 anos

O que é que estava a fazer no dia 25 de abril de 1974?

Estava em casa a tomar conta dos miúdos, e depois quando me apercebi do 25 de Abril, eu e mais uma vizinha que morava em frente a mim, passamos o dia inteiro a correr de um lado para o outro a perguntar às pessoas se tinham visto o que estava a acontecer.

E acha que é uma data importante?

Eu acho que já foi mais importante.

Porquê?

Porque quem não viveu na época do 25 de Abril não sabe dar o valor ao que era viver nessa altura, agora todos têm liberdade e até demais para fazer coisas que não deviam, mas de qualquer das maneiras é sempre bom não esquecer que houve o 25 de Abril.

E acha que é importante para se comemorar?

Acho que é importante comemorar, que é para os mais novos não se esquecerem de comemorar o 25 de Abril, e ainda devia ser uma data mais comemorada.

Maria de Lurdes, 66 anos

O que é que estava a fazer no dia 25 de abril de 1974?

Já não me lembro bem do que estava a fazer.

Como é que soube dessa revolução?

O meu marido estava no Ultramar e veio mais cedo por causa do 25 de Abril.

E acha que é uma data importante?

Para uma coisa é, mas para outra não.

Porquê?

Porque antes havia mais respeito e agora não, hoje em dia não há respeito por ninguém.

E acha que se deve de comemorar?

Eu acho que sim.

Maria Pereira, 71 anos

Acha que o 25 de Abril é uma data importante?

É muito importante.

Porquê?

Porque foi o Dia da Liberdade, deixamos um regime e fomos para outro.

E acha que é importante comemorar?

Acho muito importante.

E costuma comemorar?

Sim, costumo.

Como?

Indo a manifestações.

João Duarte, 33 anos

Acha que o 25 de Abril é uma data importante?

Sim, eu acho que sim.

Porquê?

Porque assinala a liberdade do povo.

E acha que é importante comemorar?

Acho que sim, acho que deve ser sempre comemorado.

E costuma comemorar?

Quando tenho hipótese comemoro, acho que é uma data que deve ser sempre lembrada.

Francisco Almeida, 71 anos

O que estava a fazer no dia 25 de abril de 1974?

No dia 25 de abril fui trabalhar, era um dia normal de trabalho porque ainda não se sabia de nada, depois soube-se lá no trabalho, e quando se soube na fábrica da Ford, na Azambuja, onde eu trabalhava, viemos todos embora e a fábrica parou, viemos para casa e depois ouviu-se pela rádio e pela televisão o que é que estava a acontecer.

E acha que é uma data importante?

É uma data importantíssima, porque antes do 25 de Abril as pessoas não podiam falar, havia um partido único em que as pessoas só podiam votar nesse mesmo partido, havia votações mas era apenas para votar naquele partido.

E acha que é importante para se comemorar?

Sim, eu acho que é e não se deve perder porque é um dia importante para as pessoas, pelo menos para os trabalhadores rurais que foram aumentados, depois fez-se muitas greves mesmo lá na fábrica.

E costuma comemorar essa data?

Sim, geralmente comemora-se sempre em casa com a família.

Aníbal Valente, 88 anos

O que é que estava a fazer no dia 25 de abril de 1974?

Estava a trabalhar.

Acha que é uma data importante?

Era uma data importante porque tinha lá pessoas de valor.

E acha que é importante comemorar-se essa data?

Não.

Porquê?

Porque hoje em dia as pessoas cada vez querem é mais greves, já tenho 88 anos e ainda ando a trabalhar porque também não gosto de estar parado.

Ana Maria, 61 anos

O que é que estava a fazer no dia 25 de abril?

Andava a passear na rua, pela cidade.

E como é que soube o que estava a acontecer?

Comecei a ver muita gente na rua a festejar, nessa altura estava em Santarém quando aconteceu.

Acha que é uma data importante?

Acho que sim.

Porquê?

Porque deu muita liberdade.

E é importante comemorar?

Também acho que é importante comemorar.

E costuma comemorar?

Às vezes.

Como?

Quando há procissões pelas ruas.