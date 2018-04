Banda Marcial de Almeirim volta a cumprir tradição no 25 de abril

A tradição em Almeirim voltou a ser cumprida com a Banda Marcial de Almeirim a iniciar bem cedo as comemorações do 25 de Abril à porta do Presidente da Câmara, um ato que acontece com todos os presidentes desde 1974.

A Banda Marcial de Almeirim inicia as comemorações em Almeirim e percorre as restantes freguesias do concelho à imagem dos anos anteriores.

No dia 25 de abril celebra-se a liberdade e a cidade de Almeirim tem ao longo deste dia no Parque Urbano da Zona Norte entre as 10h30 e as 17h30, jogos tradicionais, insufláveis e pinturas, zumba com Joana Pernas e música com o Trio DCM.