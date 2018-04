Crédito Agrícola distingue empresas do concelho de Almeirim

O Crédito Agrícola prestou uma homenagem no Campo Pequeno, em Lisboa, aos seus clientes empresariais que, no ano de 2017, receberam o estatuto PME Líder e PME Excelência. Entre as empresas homenageadas duas são do concelho de Almeirim.

A cerimónia conduzida por Sílvia Alberto homenageou a empresa Apolinários (Irmãos), Lda. que recebeu o estatuto de PME Líder em 2017 e a empresa André Mesquita – Automóveis, Sociedade Unipessoal, Lda., que foi galardoada com o estatuto de PME Excelência. Ambas as empresas são parceiras da Caixa de Crédito Agrícola Ribatejo Sul.

Para além das duas homenageadas do concelho de Almeirim, o distrito de Santarém teve outras 19 empresas que foram distinguidas.

Os homenageados com o estatuto de PME Líder foram: Apolinários (Irmãos), Lda.; Sociedade Agrícola Herdade do Caldas, Unipessoal Lda., (CCAM Ribatejo Sul); Mecânica Agrícola, Lda.; Quitério – Materiais de Construção, Lda.; Plasben- Tubos e Acessórios Plásticos, Lda., (CCAM Salvaterra de Magos); Valsabor, S.A.; Cooperativa Agrícola de Rio Maior, C.R.L.; Cooperativa Agrícola de Rio Maior, C.R.L.; Transmosense – Transportadora, Lda.; Alcasuper, Lda., (CCAM Alcobaça, Cartaxo, Nazaré, Rio Maior e Santarém); J. N. – Materiais de Construção, Lda.; Alcino Caseiro, Lda.; Ilmet, Lda.; Ice-Cream, Café, Lda.; (CCAM Ribatejo Norte e Tramagal); Rodalgés – Equipamentos Industriais, Lda.; Ruralsor – Serviços Agrícolas e Florestais, Lda.; Quimirráia, Lda., (CCAM Coruche); Micronipol – Micronização e Reciclagem de Polímeros, S.A. (CCAM Pombal); DERMA LEATHER – Comércio e Industria de Peles, S.A., (CCAM Porto de Mós).

Já com o estatuto PME Excelência as galardoadas foram: André Mesquita – Automóveis, Sociedade Unipessoal, Lda., (CCAM Ribatejo Sul); Panificadora Marques Filipe – Indústria de Panificação, Lda.; MTIL – Empresa de Trabalho Temporário, S.A., (CCAM Ribatejo Norte e Tramagal).

O evento contou com a presença dos representantes das várias Caixas de Crédito Agrícola do país, e dos Presidentes do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo do Crédito Agrícola. Para o Crédito Agrícola esta homenagem reveste-se de especial importância uma vez que distingue as empresas que se posicionam como motor de desenvolvimento da economia nacional, em diferentes sectores.

O Grupo Crédito Agrícola, que ao longo dos anos tem vindo a reforçar o apoio ao tecido empresarial português – quer através do lançamento de produtos e serviços que respondam às suas necessidades, quer pela criação de iniciativas que visem o desenvolvimento das empresas – vê crescer o número de PME suas clientes distinguidas. Entre 2016 e 2017 o número de empresas com estatuto aumentou 22% (em 2016 contou com 221 distinções e em 2017 o número subiu para 269), o que denota o cuidado e a proximidade do único banco cooperativo aos seus clientes.