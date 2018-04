Almeirim na cauda da região na criação de empresas em março

A criação de empresas no distrito de Santarém voltou a ter novo ânimo no mês de março. Em toda a região foram criadas um total de 104 sociedades mas no concelho de Almeirim só uma empresa foi criada no passado mês. Os concelhos de Benavente, Ourém e Santarém foram os concelhos que mais empresas criaram.

De facto, Santarém e Ourém têm vindo a ser, ao longo dos últimos meses, em média, os concelhos que mais sociedades têm criado no distrito de Santarém. O mês de março sofreu, no entanto, uma reviravolta, com o concelho de Benavente a tomar dianteira quanto à criação de sociedades na região. Este concelho da Lezíria do Tejo criou, durante o mês de março, 16 sociedades, estando logo de seguida no pódio, os concelhos de Ourém, com 15 sociedades, e de Santarém, com 14 sociedades.

O concelho de Torres Novas aparece em 4.º lugar, com a criação de 13 sociedades no mês de março. Salvaterra de Magos posiciona-se em 5.º lugar, com a criação de 11 sociedades no passado mês.

No ranking, segue-se Tomar, com a criação de 8 sociedades, Abrantes, com 5, e Ferreira do Zêzere com 4. Coruche, Rio Maior e Mação criaram 3 sociedades, Alcanena, Cartaxo e Constância, duas, e Almeirim, Chamusca e Entroncamento, uma sociedade cada concelho. Alpiarça, Golegã e Vila Nova da Barquinha não apresentaram, em março, criação de sociedades.

Relativamente aos setores de atividade, destaque para a criação de sociedades nas áreas de “compra e venda de bens imobiliários” (6), “associações culturais e recreativas” (4) e “atividades de engenharia e técnicas afins” (3).