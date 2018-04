Karatekas de Benfica do Ribatejo alcançam pódios no torneio da ANAM

O núcleo de Karaté de Benfica do Ribatejo conquistou 11 pódios no passado dia 14 de abril, no Torneio Interno da zona Centro da Associação Nacional de Artes Marciais (ANAM), em Constância.

O núcleo de Benfica do Ribatejo participou com um total de 14 atletas num torneio que contou com a participação de cerca de 270 karatekas. Esta excelente participação reflecte o excelente trabalho que o Sensei Pedro Bento tem feito neste Dojo filiado na ANAM, apesar de jovem, conseguiu dar continuidade ao trabalho do Sensei António Bento, seu pai, que liderou este núcleo durante vários anos.

Resultados:

Diogo Domingos – 1 lugar em Kata equipa 10-13 anos e 2 lugar em Kumite 12-15 anos

Tiago Branco – 1 lugar em Kata individual e 1 Kata equipa 10-13 anos

Rodrigo Feliciano – 3 lugar em Kata Equipa 10-13 anos

Martim Apolinário – 1 lugar em Kata equipa 10-13 anos e 3 em kata individual 8-9 anos

Ariana Roque – 3 lugar em Kata equipa 10-13 anos

Francisco Cardoso – 3 lugar em Kata equipa 10-13 anos

João Marques – 2 lugar em kata equipa 8-9 anos

Henrique Moço – 2 lugar em kata equipa 8-9 anos

Santiago Maia – não conseguiu alcançar o pódio mas teve uma excelente prestação!

Salvador Maia – não conseguiu alcançar o pódio mas teve uma fantástica prestação!

Duarte Correia – 2 lugar em kata equipa 8-9 anos

Daniela Vicente – 2 Kata individual 10-11 anos

Diogo Carvalho – teve uma excelente prestação mas não conseguiu alcançar o pódio

Rico Pereira – 2 lugar em kata individual 10-11 anos escalão de cinto branco a cinto laranja