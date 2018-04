FIFCA termina hoje com expectativa de casa esgotada

Este sábado, 28 abril pelas 16h30, começa a grande “GALA DE ENCERRAMENTO” do FIFCA 2018 no Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo.

A organização espera casa cheia para o último dia deste Festival que é um evento Cultural de manifestações Artististicas, realizado pela Associação FIFCA, apoiados na concepção por um número grandioso de voluntários e amigos que compõem o Secretariado do FIFCA, que no Outono de 2007, tiveram a coragem necessária para avançar com a organização de um evento de grande dimensão cultural e artístico para o Concelho.

O Festival, um dos melhores desde a primeira edição, tem animado o concelho de Almeirim e os concelhos vizinhos.