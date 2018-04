U. Almeirim regressa às vitórias com golo de Persi. Fazendense deixou fugir o segundo lugar

Na 25ª jornada da 1ª divisão do campeonato distrital de Santarém, o União de Almeirim deslocou-se a Ourém e trouxe a vitória pela margem mínima, já o Fazendense perdeu pela segunda vez esta época em casa e cedeu para os adversários diretos a luta pela segunda posição do campeonato, que dá acesso à Taça de Portugal.

O União de Almeirim viu o seu goleador Van Persi Mamede garantir uma vitória por 1-0 diante do Ouriense. Os almeirinense garantem assim a manutenção no sexto lugar com 39 pontos, logo atrás do rival Fazendense.

O Fazendense parece ter perdido folgo nas últimas jornadas do campeonato e cedeu a segunda derrota em casa consecutiva. O golo de Bernardo Rama não chegou para evitar o desaire por 2-1. A equipa de Fazendas de Almeirim desceu assim à quinta posição do campeonato com um total de 42 pontos.