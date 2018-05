Dos 200 jogadores das 12 seleções há alguns do concelho de Almeirim que estão em acção na festa Final do Tejo Cup 2018, que este ano teve Pedro Barbosa como patrono e se realiza no Entroncamento este feriado.

Neste evento estiveram envolvidos 1200 atletas. Depois do Pego, Porto Alto, Tramagal e Salvaterra de Magos, chegou o Torneio Tejo Cup 2018. É já esta terça-feira, dia 1 de maio, que o Complexo do Bonito, no Entroncamento, recebe os últimos jogos deste torneio único no país.