Assembleia Municipal entrega condecorações

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim encheu para a entrada das distinções a Joaquim Sampaio, Maria Fernanda Faria, Maria Adélia Fonseca, CRIAL, Jaime Rosário, Daniel Leandro, Álvaro Ribeiro e Vitor Feteira, por ocasião do 25 de Abril.

A Medalha Municipal de Valor e Mérito Grau Ouro foi entregue a Joaquim Sampaio, Maria Fernanda Faria e Maria Adélia Fonseca e ao CRIAL por ocasião do 40.º aniversário.

Jaime Rosário, treinador de Taekwondo na Associação 20 kms de Almeirim, Daniel Leandro, treinador do Sporting e antigo treinador da Associação 20 kms de Almeirim, Álvaro Ribeiro, antigo treinador de CADCA, União Futebol Clube de Almeirim e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim e Vitor Feteira, antigo treinador de Fazendense e U. Almeirim receberam a Medalha Municipal de Mérito Desportivo Grau Ouro.

Álvaro Ribeiro foi o primeiro a receber a distinção e com muitos amigos na plateia agradeceu o reconhecimento e lembrou que trabalhou “sempre com amor”. O Professor lembrou que na sua altura “não existiam condições” e concretizou: “Não existiam sapatos de bicos para todos e só tinhamos uma camisola que quando competíamos em Espanha tinha que ver vestida do avesso porque era patrocinada pelo loja ETA e lá não se podia usar”, confidenciou o que originou gargalhadas na sala.

Daniel Leandro agradeceu emocionado à autarquia, à Associação 20 Kms de Almeirim, Atletismo de Santarém mas “principalmente ao meu pai”.

Jaime Rosário também agradeceu aos clubes, atletas e dirigentes com quem tem trabalhado ao longo dos anos.

Maria Adélia Fonseca, mais conhecida por Dona Nela, recebeu o maior aplauso da noite. O público, deputados e executivo levaram-se e aplaudiram durante alguns segundos a antiga funcionária do SASE na Escola Febo Moniz. Maria Adélia Fonseca agradeceu “este prémio e eu ainda não despi a camisola da escola e só tenho a dizer muito obrigado”.

Maria Fernanda Maria não escondeu que “foi com surpresa que recebeu a distinção”. Vitor Feiteira, com muitos ex-atletas no público, também agradeceu o prémio e com lágrimas nos olhos disse “estar muito feliz e que vale a pena acreditar no amor”.

Para o final as homenagens a Joaquim Sampaio e à CRIAL. José Carlos Silva, Presidente do CRIAL, dividiu com funcionários e utentes o prémio e lembrou que infelizmente não conseguem ajudar todos quantos queriam”.

As distinções tinham sido aprovadas no dia 19 de abril.