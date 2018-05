Quem é o “Zé dos Fogos”

FIGURA Muitos de nós não sabíamos que António Rosário é o “Zé dos Fogos”.

De onde vem o nome “Zé dos Fogos”?

Quando era pequeno chamava os bombeiros para ouvir a sirene a tocar. Gostava de ouvir a sirene e ainda hoje continuo a gostar dos bombeiros.

Quem é que lhe colocou essa alcunha?

Foram as pessoas da terra que me colocaram esta alcunha. Mas como eu chamava muitas vezes os bombeiros, quando depois tocava a sirene as pessoas começavam a desconfiar.

Mas porque é que fazia isso, embora reconhecendo que não era a atitude correta?

Sim, é verdade, e ninguém o deve fazer, mas fazia-o porque gostava de ouvir a sirene dos bombeiros a tocar.

Quando a sirene tocava, como reagia?

Quando a sirene tocava, eu ia a correr para junto do quartel dos bombeiros voluntários de Almeirim.

O que sentia ou sente quando a sirene toca?

Quando toca a sirene o meu coração começa logo a saltar para saber onde são os acidentes e os fogos.

Então o seu sonho era ser bombeiro?

Era, o meu sonho foi sempre ser bombeiro. Ainda hoje me toca no coração quando toca a sirene. Vou logo a correr.

E porque é que não conseguiu ser bombeiro?

Gostava muito mas não é fácil, tem que ser alguém que dê lá um toque para eu ter uma farda de bombeiro para no fim se poder dizer: “Olha, afinal, o sonho do Zé é ser bombeiro.” Seja de noite ou de dia está sempre cá dentro.

Costuma falar com os bombeiros de Almeirim?

Vou todos os dias ao quartel.

O que é que vai lá fazer?

Vou lá ver se está tudo bem e conversar um pouco com as pessoas.

Todos os anos toca a sirene na passagem do ano?

Todos os anos, no dia de Ano Novo, do dia 31 para o dia 1 de janeiro.

Mudando de assunto, de onde vem o gosto pelos touros?

Porque é a minha tradição e das pessoas de Almeirim e, claro, porque também sempre gostei muito da Praça de Touros de Almeirim. Lembro-me dos tempos em que o Sr. João me dava um bilhete para as corridas de touros onde eu sempre gostei de ir .

É também o Zé que faz a distribuição dos cartazes para as corridas?

Sim, distribuo sempre os cartazes para as corridas de touros.

E depois vai ver as corridas?

Sim, sempre. Tenho sempre um bilhete de borla para ver as corridas na praça de touros.

Todos os almeirinenses têm, pelo menos eu tenho a memória de o ver sempre com um rádio.

Andava sempre com um rádio. Lá ao pé da rodoviária, na Rua de Alpiarça.

Ouvia a Rádio Local de Almeirim?

Sim, sempre.

E porque é que ouvia a rádio?

Era para ouvir música.

Quando a praça de touros estiver pronta, acha que vem para aqui muita vez?

Quando isto estiver arranjado tenho é que ir ver a corrida de touros em Almeirim.

À LUPA

Nome: António José Gerardo do Rosário

Idade: 48 anos

Estado Civil: Solteiro

Habilitações literárias: Estudou na escola Canto do Jardim e tem o 6.º ano

Clube: SL Benfica

Hobby: Tauromaquia