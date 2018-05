A equipa de sub-10 do Fazendense está na luta pela conquista do título de Campeão Distrital Nível I, escalão máximo do futebol distrital.

Na última jornada, o Fazendense ganhou no Entroncamento por 3-2 e está a três pontos do líder Fátima. Na jornada do próximo fim de semana, o Fazendense recebe o Fátima, pelas 11h.