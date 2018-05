Sporting domina em Almeirim

O Sporting Clube de Portugal foi o grande vencedor do XII Torneio Internacional Professor José Peseiro. Tendo vencido na final, do escalão de Sub8, o Futebol Clube Galitos (clube que veio da fase de apuramento e que demonstrou ser possível “ombrear” com os grandes de Portugal ao ter vencido o Sport Lisboa e Benfica nos quartos de final). Na final, do escalão de Sub11, venceu o Clube de Futebol Os Belenenses após ter vencido nas meias finais o Sport Lisboa e Benfica. No jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares, no escalão de Sub8 o Footkart venceu o Vitória de Guimarães por 2 a 1 e no escalão de Sub11 o Benfica venceu o Portimonense por 5 a 1.

Nesta edição foram homenageados, Fernando Meira e o árbitro João Mendes e no dia 1 de maio o antigo internacional Ricardo Pereira. Momentos emotivos e de grande significado para as centenas de jovens presentes e para os milhares de espectadores presentes que acompanharam nos quatro dias os fantásticos jogadores das 48 equipas presentes.

Este ano as claques vencedores do Prémio Melhor Claque do Torneio foi no escalão de Sub8, e no escalão de Sub11 a claque do Paços de Ferreira. Dada a qualidade e intensidade da claque do O Elvas foi-lhe atribuída o prémio Fair Play do Torneio.

Relativamente aos prémios individuais no escalão de Sub8, Vitor Bastianele do Sporting Clube de Portugal, foi eleito o melhor jogador e Diogo Marques, recebeu o prémio para o melhor guarda-redes, no escalão de Sub11, Geovammy Quenta do Sport Lisboa e Benfica, foi eleito o melhor jogador e Simão Almeida do Sporting Clube de Portugal, recebeu o prémio para o melhor guarda-redes.

“Foi a maior organização da história do Torneio a todos os níveis com uma abrangência de equipas a todo o território nacional continental como nunca antes tinha acontecido. Estiveram em Almeirim milhares de pessoas pela primeira vez na sua vida o que diz bem da importância que o torneio tem para Almeirim”, destacou Vasco Carvalho a O Almeirinense.

Na organização estiveram dezenas de voluntários. Nos próximos dias é possível acompanhar todos os momentos atrás de fotografias e vídeos produzidos pelo departamento de imagem do clube no site do torneio: www.torneiojosepeseiro.com