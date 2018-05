Bruno Fuzeiro o “super treinador” do Futalmeirim

O Futalmeirim- Almeirim Futsal Clube comunica a todos os sócios e simpatizantes do clube que Bruno Fuzeiro será o novo treinador da equipa senior masculina do clube.

Bruno Fuzeiro, treinador com passagem por clubes como, C.A.S. Vicentense, onde foi campeão distrital de Juniores e vencedor da Taça do Ribatejo do mesmo escalão, G.F. Achete onde foi campeão distrital e vencedor da Supertaça, GFEC – Caixeiros onde foi campeão distrital e vencedor da Supertaça e Sport Lisboa e Benfica onde liderou a equipa S20 e fez parte da equipa técnica da equipa profissional sénior vencendo uma liga nacional uma taça de Portugal uma Supertaça e medalha de bronze na UEFA Futsal Cup, é neste momento o selecionador nacional de futsal para pessoas com diabetes.

O técnico escolhido pela comissão administrativa eleita em Assembleia geral para orientar a equipa sénior masculina do clube, no regresso deste escalão à competição e ao campeonato distrital. Bruno Fuzeiro terá como adjunto Rui Correia, conhecido no futsal como Xuxo, e entram já em funções por forma a assegurar a construção do plantel e a sua preparação para a disputa do referido campeonato. O técnico ribatejano de 43 anos, acumulará também a coordenação técnica de toda a formação do clube.

O Futalmeirim- Almeirim Futsal Clube felicita e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais ao treinador, e à sua equipa técnica.