Almeirim coloca cinco atletas no pódio nos regionais de Muay Thai

O Team Flavio Santos, da secção de Muay Thai do CADCA , esteve representada com nove atletas no Campeonato Regional KickBoxing de Lisboa que se realizou em Mafra nos passados dias 5 e 6 de Maio.

Tendo conseguido três terceiros lugares (Rodrigo Cardoso – Junior -57Kg, João Santos – Senior -69Kg e Sofia Pereira – Junior – 60Kg) e dois vice Campeos Regionais (Alexandre Antunes – Juvenil – 47Kg e Gabriel Freitas – Senior -81Kg), tendo estes dois atletas sido apurados para o Nacional a realizar em Guimarães numa competição onde estiveram presentes mais de 500 atletas.

Carolina LIbeiro, Fábio Martins e David Carreira, não passaram a primeira ronda-