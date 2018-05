Avaliação das refeições escolares no “Bom”

No âmbito do projeto em que a Câmara Municipal de Almeirim convida os Pais a almoçarem nas escolas é proposto no final da refeição que se faça uma avaliação da mesma. Segundo dados que a autarquia divulgou, nas redes sociais do presidente, no 2ª período foram 96 as pessoas que aderiram a esta iniciativa e a maioria considerou o serviço “bom”.

Dos inquiridos 1,4% não gostaram, 17% avaliaram de forma satisfatória, 60,8% consideram que a refeição era boa e 20,8% excelente.

“São resultados que validam a preocupação que Câmara e escolas têm nesta área. Relembrar que a autarquia tem ao seu serviço uma nutricionista que diariamente acompanha as refeições escolares”, destaca o autarca.

A Câmara só é responsável pelas refeições servidas no primeiro ciclo.