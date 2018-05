Almeirim celebra Ano Europeu do Património

A Câmara Municipal de Almeirim junta-se à celebração do Ano Europeu do Património e no dia 19 de maio, às 10 horas vai existir uma visita guiada às Igrejas do Espírito Santo e São João Baptista, de Almeirim.

A concentração será no Largo do Espírito Santo,pelas 9,45. Sendo o Ano Europeu do Património uma deliberação do Parlamento Europeu em que se pretende a promoção de ações que sejam divulgadoras da diversidade cultural, com destaque para a História e os Valores Comuns, esta atividade pretende a promoção e divulgação do nosso património.