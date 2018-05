A maior Feira Agrícola do País tem como tema o “Olival e Azeite”

A 55ª Feira Nacional de Agricultura / 65ª Feira do Ribatejo realiza-se entre os dias 02 e 10 de junho de 2018 no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, e tem como tema central o “Olival e Azeite”.

Com a escolha da temática “Olival e Azeite” pretende-se realçar o dinamismo de um sector que tem vindo a assumir nos últimos anos uma importância económica crescente, não só por uma maior e melhor produção, mas também pelo reconhecimento das qualidades do azeite e aumento do seu consumo.

Neste âmbito, realce para o “World Olive Oil Summit (WOOS)”, evento que contará com a presença de especialistas nacionais e internacionais da fileira do azeite e que engloba o “Congresso Nacional de Azeite (7 e 8 junho), o “Simpósio de Olivicultura (7 e 8 junho)”, uma “Exposição de Azeites Premiados”, “Exposições de Pintura e Fotografia”, “Ações de Cozinha ao Vivo” e ainda uma área expositiva agro-comercial do sector que estará em destaque no Salão Prazer de Provar com realce para um espaço dedicado ao azeite.

A entrada principal da Feira Nacional de Agricultura vai estar decorada com várias cultivares de oliveiras de modo a elucidar os visitantes sobre as diferenças de alguns exemplares e também sobre vários tipos de azeitona. Simultaneamente, a Feira também irá contar com uma zona denominada “Jardim das Oliveiras”, cujo objetivo é chamar a atenção para algumas características destas árvores.

Animação

Durante a Feira, vão realizar-se vários concertos. No dia de abertura, 2 de junho (sábado), actuam os “Xutos e Pontapés”, no dia 7 de junho (quinta-feira), é a vez dos “HMB”, enquanto que a 8 de Junho (sexta-feira) as atenções viram-se para “Kura” e “David Antunes & The Midnight Band”. No dia 9 de junho (sábado) realce para o concerto de Matias Damásio. Os visitantes poderão usufruir de espaços dedicados a iniciativas da região como largadas de toiros, desfiles e provas de campinos, atividades equestres, demonstrações de escolas de toureio, treino de forcados, provas de velocidade, perícia e condução de cabrestos, exibições de folclore e música tradicional e popular.

Fersant – Feira Empresarial da Região de Santarém

Paralelamente à FNA 18, o público também poderá visitar a Fersant – Feira Empresarial da Região de Santarém, promovida pelo Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém -, uma iniciativa que visa promover uma rede de contactos com o tecido empresarial da região.

Transportes

Na edição deste ano, a Feira Nacional de Agricultura e a CP estabeleceram para este evento uma parceria que permitirá aos visitantes do certame viajar de comboio com bilhetes mais baratos. Neste âmbito, a CP – Comboios de Portugal proporcionará aos visitantes da Feira 30% de desconto, em viagens de ida e volta, em qualquer classe, entre os dias 1 e 11 de junho de 2017, nos comboios Intercidades, Regionais e Inter-regionais. O desconto é válido para viagens com destino/origem a estação de Santarém, não sendo cumulativo com outros descontos ou promoções em vigor. Tal como em anos anteriores, a Feira Nacional de Agricultura, em colaboração com a Rodoviária do Tejo, irá colocar ao serviço dos visitantes do evento um serviço de autocarro gratuito para que os visitantes possam deslocar-se com mais facilidade. A Rodoviária do Tejo irá também promover serviços especiais com redução de tarifas e ingresso na FNA vendido a bordo como a Carreira Rápida “Lisboa-Azambuja-Cartaxo-Santarém (CNEMA) e regresso. Haverá também Carreiras Especiais “FNA-Golegã (Golegã-Chamusca-Vale de Cavalos – Alpiarça-Almeirim-Santarém CNEMA). Durante a Feira Nacional de Agricultura, a tarifa de motorista do SCALABUS Transportes Urbanos de Santarém, terá o preço de 1 € para todos os passageiros.

A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo apresenta-se, assim, como um espaço privilegiado de contactos e negócios, além de constituir uma oportunidade para o lançamento e divulgação de novos produtos, para a promoção de novos serviços e ainda para a partilha de conhecimentos.