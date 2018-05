Saúde e Estética em Almeirim

Guadalupe Machado tem uma licenciatura em Nutrição e Engenharia Alimentar e mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas e está a lançar-se na área da estética, na Clínica Jardim da República.

O que podemos encontrar no seu gabinete?

O que faço responde a uma clara paixão pela área da saúde e estética. Aposto num conceito diferente, mais abrangente, que associa saúde à estética e engloba o conhecimento em farmácia, nutrição, tendo sempre em conta a saúde e prevenção da doença, aliando o conhecimento dos cosméticos mais adequados a cada cliente.

Qual o objetivo destas consultas?

O objetivo é cuidar da saúde e beleza personalizando as terapêuticas, pois cada pessoa tem características e hábitos completamente diferentes. Cada pessoa, cada pele, cada corpo é único e, por isso, o meu compromisso é cuidar e preservar a beleza interna e externa, de forma individualizada tendo por base valores como a seriedade e profissionalismo, maximizando o conforto, a confiança e a satisfação do cliente.

Qual a sua formação?

Tenho tentado evoluir ao longo do tempo o meu conhecimento, fiz a Licenciatura de Nutrição e Engenharia Alimentar no Instituto Superior de Saúde Egas Moniz. Trabalhei como Nutricionista durante algum tempo. Depois, senti necessidade de entrar na área de Farmácia e fiz a Licenciatura em Farmácia e depois o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas no Instituto Superior deSaúde Egas Moniz.

Teve por isso de fazer um investimento para complementar a teoria…

Investi numa plataforma com várias funções para tratamento facial e corporal. Adquiri mais conhecimento e, por consequência, obtive as técnicas mais consolidadas. É um aparelho de última geração com infravermelhos, mesoterapia sem agulhas, entre outras técnicas não cirúrgicas. Faço tratamentos faciais, como a despigmentação, rejuvenescimento, a hidratação, tratamento anti-rugas, para acne, cicatrizes de acne, entre outras e tratamentos corporais, como por exemplo, radiofrequência para a flacidez, tratamento anti-estrias, para a celulite, gordura localizada, retenção de líquidos, etc. em várias zonas do corpo. Com o passar do tempo, a idade, a falta de exercício, maus hábitos alimentares, etc , fazem com que o corpo e pele envelheçam rapidamente. Tudo isso pode ser travado para que se consiga ter uma pele jovem durante mais tempo, um corpo cuidado e saudável, com o tratamento adequado para cada um melhorando, assim, a autoestima e saúde do cliente. É importante ter teorias científicas que demonstrem resultados reais e, por isso, gostaria de continuar com a minha formação nas várias áreas, para evoluir e, quem sabe um dia, investir numa clínica médica estética anti-aging e de nutri-cosmética com uma equipa profissional. Realizo uma avaliação cuidada e individualizada do cliente, tratando-o como um todo, tendo em vista a saúde e bem-estar do mesmo. São tratamentos com resultados reais, em que a delicadeza, neste caso, tem muita força.

Mas para já dá consultas na Clínica Médica Jardim da República….

Estou a começar devagar… Trabalho atualmente na Farmácia Mendonça em Almeirim como Farmacêutica onde dedico parte do meu tempo. Mas dou muito valor ao equilíbrio e gestão do tempo entre a minha vida profissional e familiar.

Contactos:

Clínica Médica Jardim da República

Praça República 11,1º, Almeirim

Marcações: 243 595 354