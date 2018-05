Procissão de velas em louvor de Nª Senhora de Fátima

No dia 26 de maio, à noite, irá realizar-se a Procissão de Nª Senhora de Fátima, em Almeirim.

A organização é feita pela Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, que apela à comunidade para embelezar as ruas por onde irá passar a procissão. A concentração será às 21.15h junto à Biblioteca Marquesa do Cadaval e vai passar pelas seguintes ruas: Rua José Amaro de Almeida, Rua Ernestino da Conceição Rodrigues, Rua Mouzinho de Albuquerque, Rua Vinha do Santíssimo, Rua Almeida Garret, Rua Joaquim da C. Mota, Av. Dr. Mário Soares, Rua João Duarte Chaparreiro e Rua Eng Manuel José Baptista.