Fashion Solidário em Fazendas de Almeirim

No próximo sábado realiza-se Fashion Solidário com Passagem de modelos e variedades no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim numa iniciativa que reverte para o CRIAL.

A cerimónia começa pelas 21h30 e durante a tarde pode visitar uma pequena exposição de artesanato na área envolvente ao Centro Cultural.

Com a participação de Leonor Cardeta , Catarina Cardeta Diogo Pombas, New Temptation, Patinagem Artistica do H.C.Tigres, Teatrinho do CRIAL.

Os desfiles tem a responsabilidade de Quatro Estações Modas – Fazendas de Almeirim, Eurica Ferreira Coisas de Dondoca – Fazendas de Almeirim, Marília Reguinga Pintura em tecido e ajour – Fazendas de Almeirim e Almeirim, Flor de Liz – Almeirim, Óptica Vanessa – Almeirim, Benfica do Ribatejo e Coruche.