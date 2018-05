Obras do novo estacionamento arrancam

Na segunda-feira, dia 21 maio, arrancam as obras no parque de estacionamento da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e vai estar encerrado até à conclusão da obra.

A entrada do Colégio Conde de Sobral vai passar a fazer-se pela Urbanização das Taipas,

sendo o acesso interior efectuado pela porta principal de vidro em frente ao passadiço.

Em janeiro de 2017 foi aprovado , em reunião de Câmara com cinco votos a favor (PS) e um contra (CDU), o protocolo com a Santa Casa da Misericórdia para a construção de parque de estacionamento na “cerca do hospital” junto ao mercado. O protocolo será válido por 15 anos, mantendo-se o serviço público que já tem sido feito nos últimos anos de forma gratuita e em terra batida, no futuro as condições serão melhores.

Desta parceria resulta que a obra terá 85% de financiamento comunitário e os outros 15% serão pagos pela Câmara Municipal de Almeirim. Numa obra que terá um custo de aproximadamente 100 mil euros.

Pedro Ribeiro faz ainda uma comparação com as grandes superfícies: “Hoje em dia, as grandes superfícies têm como uma das vantagens o facto de terem estacionamento e se queremos requalificar o mercado temos de pensar nisso”.

Pedro Ribeiro pega ainda na calculadora e faz outras coisas: “O custo para nós é de 15% do valor da obra. A alternativa seria expropriar e isso custaria dezenas de milhares de euros, muito tempo e perderíamos a possibilidade de ter fundos comunitários”.