Vinhos de Almeirim distinguidos por revista norte-americana

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo anuncia o mais recente reconhecimento atribuído aos Vinhos do Tejo por parte da revista norte-americana Wine Enthusiast. Numa lista de apenas sete vinhos de Portugal e Espanha, distinguiu os tintos ‘Eminente Reserva 2015’ (Fiuza) e ‘Portal da Águia Reserva 2012’ (Quinta da Alorna) com 90 pontos.

Segundo Roger Voss – responsável pela avaliação dos vinhos portugueses e uma referência entre enófilos, críticos e curiosos do universo vínico –, estes néctares denotam uma excelente relação qualidade/preço, razão pela qual receberam a distinção adicional de Best Buy.

Sobre o ‘Eminente Reserva tinto 2015’, Roger Voss descreve-o como sendo um “vinho equilibrado, maduro, com frutos pretos, e macio, com taninos redondos. Tem um carácter fumado e perfumado, com toques de eucalipto causados pelo estágio em barricas de carvalho. O vinho é atraente, generoso e está pronto para beber”. Na sua composição, este Fiuza contém a casta nobre portuguesa Touriga Nacional e a internacional Cabernet Sauvignon. As uvas foram colhidas em solos argilo-calcários altamente férteis, uma vez que se encontram na ‘Lezíria do Tejo’, área da região que, em época de cheias, é afectada pelas inundações do rio Tejo.

Quanto ao ‘Portal da Águia Reserva tinto 2012’, também ele produzido a partir de Touriga Nacional (de Vinhas Velhas) e Cabernet Sauvignon, Roger Voss diz que é um “vinho com taninos potentes e uma textura densa e poeirenta. Os sabores de groselha preta são intensos, ricos e ousados. Tem uma boa estrutura, ainda dominada pelos seus frutos”. O crítico enaltece ainda o potencial deste tinto cujo processo de fermentação e vinificação esteve sob a batuta da enóloga Martta Reis Simões, podendo ser guardado até 2025, factor que se deve ao terroir da Quinta da Alorna. Aqui, os solos arenosos e pobres associados a temperaturas elevadas – factores típicos da ‘Charneca’ -resultam em tintos cujas características remetem para a descrição feita pelo crítico de vinhos da Wine Enthusiast.