Atletismo dos 20km de Almeirim soma campeões distritais em Rio Maior

A secção de Atletismo da Associação 20 km de Almeirim arrecadou várias medalhas no Campeonato Regional de Juvenis que se realizou no passado domingo, 20 de maio, em Rio Maior.

Os maiores destaques da prova vão para Tatiana Gonçalves que se sagrou campeã distrital no Salto em Altura com um novo recorde de 1,54m garantindo a marca de qualificação para o Campeonato Nacional de Juvenis. Guilherme Cavaleiro foi campeão distrital no Triplo Salto com um novo recorde pessoal de 12,52 m e 2º no Salto com Vara, um novo recorde pessoal, saltando a fasquia a 3,20 m, ambas as marcas garantiram ao atleta o acesso ao Campeonato Nacional de Juvenis.

Para além dos atletas destacados a equipa de estafeta 4x300m também se sagrou campeã distrital, Lara Ribeiro foi campeã nos 800m e nos 1500m e Gonçalo Muidine sagrou-se campeão no Lançamento do Peso (5kg) e no Lançamento do Disco (1,5kg).

Na classificação por equipas o destaque vai para equipa feminina que conquistou o terceiro lugar. Os atletas masculinos classificaram-se na quarta posição.

Conheça aqui todos os resultados dos atletas almeirinenses:

A estafeta 4×100 m, composta por Beatriz Barbosa, Maria João Santos, Beatriz Neves e Maria Augusta Silva, vice-campeã regional com a marca de 54,58s.

A estafeta 4×300, constituída por Beatriz Barbosa, Dora Pereira, Beatriz Namora e Maria João Santos, campeã regional com a marca 3’09,91.

Maria Augusta Silva vice-campeã regional no Lançamento do Dardo (500 g) com um novo máximo pessoal de 26,34 m.

Mariana Roque vice-campeã regional nos 2000m Obstáculos com o novo recorde pessoal de 8’36,48. Nos 3000m, a atleta ficou na 3ª posição com 12’07,48.

Lara Ribeiro campeã regional nos 800m e nos 1500 m. Nos 800m a atleta faz 2’26,25 e nos 1500m consegue o tempo de 5’04,34.

Gonçalo Muidine é campeão regional no Lançamento do Peso (5 kg) com a marca de 13,87m e no Lançamento do Disco (1,5 kg) com 42,32m. No Lançamento do Martelo (5 kg), o atleta fica na 4ª posição com 25,85m.

Tatiana Gonçalves é campeã regional de Salto em Altura com um novo recorde pessoal de 1,54m. No Lançamento do Peso (3 kg), a Tatiana fica na 2ª posição com novo recorde pessoal de 11,53m. Nos 300m Barreiras, a atleta obtém o 2º lugar, também com recorde pessoal de 49,36s.

Guilherme Cavaleiro vence o Triplo Salto com um novo recorde pessoal de 12,52m. No Salto com Vara, o Guilherme estabelece também um novo recorde pessoal, saltando a fasquia a 3,20m, ficando no 2º lugar. Nos 110m Barreiras, o atleta fica na 2ª posição com 16,77s.

A equipa feminina da Associação 20 km de Almeirim conquista o 3º lugar! Venceu esta competição a Escola de Atletismo do Cartaxo. Na segunda posição ficou o União Futebol Clube de Tomar. A equipa masculina obtém o 4ª lugar na classificação geral. Venceu a competição o C N de Rio Maior.