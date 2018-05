CADCA Futsal encerra temporada no 7º lugar do Campeonato Amador de Futsal

A secção de Futsal do CADCA encerrou a temporada desportiva depois de garantir a sétima posição do Campeonato Amador de Futsal, no passado sábado 19 de maio, em Santarém.

Depois de discutir os quartos de final e com o campeão Borussia Doutro Mundo e ter perdido no conjunto das duas eliminatórias por 4-3, o CADCA finalizou a época com uma vitória por 2-1 frente aos Sardões do Planato garantindo um honroso 7º lugar no campeonato, no ano de estreia da equipa na competição.

O final do campeonato e da taça associada vai decorrer a 26 e 27 de maio, na Nave Municipal de Santarém com a seguinte ordem:

26/05 MEIAS FINAIS TAÇA EL GALEGO:

15H- QUINZENA VS AB TEAM;

16H- BORUSSIA VS MANIQUE

27-05 FINAL TAÇA EL GALEGO: 12H + ENTREGA DE PRÉMIOS

27-05 CAMPEONATO JOGO 3/4 LUGARES: 16H30- QUINZENA VS SERVIROAD;

FINAL 18H- BORUSSIA VS VILA NOVA DA RAINHA + ENTREGA DE PRÉMIOS