‘Falcoaria Colheita Tardia 2014’ comprova qualidade com dupla vitória: no Concurso Vinhos do Tejo e no Concurso Vinhos de Portugal

A Região Vitivinícola do Tejo está novamente de parabéns. De acordo com os resultados do ‘Concurso Vinhos de Portugal 2018’, organizado pela ViniPortugal e cuja cerimónia de entrega de prémios decorreu na passada sexta-feira, dia 19 de Maio, no Convento do Beato, em Lisboa, o portefólio de Vinhos do Tejo soma o galardão do ‘Melhor Vinho Branco Especial’, quatro medalhas ‘Grande Ouro’, seis medalhas de ‘Ouro’ e doze medalhas de ‘Prata’. A destacar o facto de ser a região vencedora, se olharmos ao ratio de ‘vinhos a concurso’ e ‘vinhos premiados’.

Em primeira linha temos o ‘Falcoaria Colheita Tardia branco 2014’, da Casal Branco Sociedade de Vinhos, que ratifica a sua qualidade com uma medalha de ‘Grande Ouro’, seguida do apuramento para a eleição do ‘Melhor Vinho Branco Especial’.

De entre os produtores de Vinhos do Tejo que colocaram os seus vinhos à prova neste Concurso, foram 12 as “casas” premiadas, tendo a Sociedade Agrícola Casal da Coelheira inscrito quatro vinhos no pódio, e a Adega Cooperativa de Almeirim e a Falua – Sociedade de Vinhos três, cada. A Adega do Cartaxo, a Enoport e a Lagoalva viram dois vinhos premiados. Com um vinho medalhado estiveram: Casal Branco (o mesmo vinho a acumular ‘Grande Medalha de Ouro’ e ‘Melhor Branco Especial’), Casal do Conde, Quinta da Alorna, Quinta da Badula, Quinta da Ribeirinha e Romana Vini.

O maior concurso de vinhos nacional levou à prova mais de 1.300 referências de 371 produtores e avaliados por um júri composto por mais de 160 jurados, entre especialistas em néctares produzidos em Portugal e lá fora, enólogos, jornalistas e outras entidades com ligação ao universo vínico.

Concurso de Vinhos de Portugal 2018 :: Lista de Vinhos do Tejo premiados

Melhor Vinho Branco Especial (1)

Falcoaria Colheita Tardia branco 2014 (DOP Tejo), Casal Branco Sociedade de Vinhos

Medalhas de Grande Ouro

Conde Vimioso Reserva tinto 2014 (IG Tejo), Falua – Sociedade de Vinhos

Falcoaria Colheita Tardia branco 2014 (DOP Tejo), Casal Branco Sociedade de Vinhos

Medalhas de Ouro

Quinta da Alorna Sauvignon Blanc branco 2017 (DOP Tejo), Quinta da Alorna Vinhos

Medalhas de Prata

Adega Cooperativa de Almeirim 60 Anos tinto 2015 (DOP Tejo), Adega Cooperativa de Almeirim

Conde Vimioso branco 2017 (IG Tejo), Falua – Sociedade de Vinhos

Falua Duas Castas Chardonnay & Fernão Pires branco 2017 (IG Tejo), Falua – Sociedade de Vinhos

Varandas tinto 2015 (DOP Tejo), Adega Cooperativa de Almeirim

Varandas Grande Escolha tinto 2014 (DOP Tejo), Adega Cooperativa de Almeirim