Águas do Ribatejo mostra processo da água no Dia Mundial do Ambiente

Para assinalar a data, a Águas do Ribatejo (AR) irá abrir sete das suas Estações de Tratamento de Água (ETA) e Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) para mostrar aos visitantes como se realizam os tratamentos da água que bebem e os esgotos que produzem.

Neste dia aberto a empresa pretende divulgar todo o processo das fábricas da água desde a captação no subsolo, armazenamento de reservas, distribuição e entrega em casa ou na escola. Por outro lado, no saneamento, mostra o processo de recolha do “esgoto”, transporte e tratamento da água residual até à sua devolução à linha de água.

Este Dia Aberto prevê também a realização de ações de sensibilização sobre o uso eficiente da água e as boas práticas ambientais numa parceria com a Associação de Defesa do Consumidor (DECO), escolas, instituições e empresas.

As ações irão decorrer nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. O Reservatório e ETA de Alpiarça, ETAR de Paços Negros (Almeirim), ETA de Vale Tripeiro (Benavente), ETAR de Pinheiro Grande/Carregueira (Chamusca), ETAR de Coruche, ETA de Salvaterra de Magos, ETAR de Torres Novas são os locais escolhidos.

A AR convida os municípios, juntas de freguesia, escolas, universidades seniores, instituições e empresas a participar neste dia.