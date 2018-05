Câmara de Almeirim apoia 50 munícipes carenciados no acesso a medicamentos

A Câmara Municipal de Almeirim, em parceria com a Associação Dignitude, vai apoiar 50 munícipes carenciados no acesso a medicamentos com receita médica e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Numa fase inicial, o município irá apoiar 50 pessoas carenciadas através do projeto “abem:” cobrindo a parte do valor dos medicamentos que seriam os beneficiários a pagar. Os beneficiários destes projeto tem de preencher uma avaliação socioeconómica do agregado familiar de acordo com os critérios da Associação Dignitude e só terão acesso a este apoio em medicamentos com receita médica e com comparticipação do SNS.

Para saber mais ou usufruir deste apoio o munícipe deve saber mais junto do Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Almeirim.

O Programa “abem:” Rede Solidária do Medicamento é o primeiro programa dinamizado pela Associação Dignitude e pretende dar resposta aos problemas de acesso ao medicamento motivados pelo atual contexto socioeconómico.

O “abem:” resulta de várias parcerias instituídas com entidades a nível local – autarquias, IPSS e outras instituições da área social. É um projeto que se pretende agregador de tantos outros já existentes no terreno para a maximização dos recursos disponíveis.