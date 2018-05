RUTIS recruta voluntários para projeto europeu

A RUTIS (Rede de Universidades da Terceira Idade) está, mais uma vez, envolvida em projetos europeus. Desta feita, encontra-se a participar no Projecto ISEV (Inclusive Senior Education Through U3A) que mais não é do que um projeto que visa a participação de seniores numa plataforma digital, em que têm acesso a aulas de várias disciplinas a partir do seu computador pessoal.

Este tipo de ensino à distância é potenciado pelo uso de metodologias que os parceiros do projeto (Portugal, Rep. Checa e Itália) concordaram em testar. A RUTIS, sedeada em Almeirim, está a aceitar voluntários seniores que queiram experimentar este tipo de aulas, bastando para isso dirigir-se à sua sede.