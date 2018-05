Sopa da Pedra Classic marca arranque da preparação para a 1ª divisão

O torneio de ténis Sopa da Pedra Classic 2018, promovido pela Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, marca o início da preparação da equipa de veteranos para o Campeonato Nacional da 1ª divisão, que o clube vai disputar pela primeira vez.

Este torneio de veteranos, que vai decorrer no fim-de-semana de 26 e 27 de maio, em

Almeirim, vai receber 40 tenistas de todo o país e marca o arranque da preparação da equipa de veteranos que vai participar pela primeira vez no Campeonato Nacional de Equipas da 1ª divisão, depois de o ano passado ter assegurado a subida.

O Sopa da Pedra Classic é um dos maiores eventos do Ténis Almeirim, sendo um torneio oficial da Federação Portuguesa de Ténis, de nível B, a segunda maior categoria dos eventos nacionais.

A equipa almeirinense é constituída por José Rodrigues, Gonçalo Andrade, Carlos Nunes, Rui Santos, Gonçalo Pestana, Paulo Afonso e Marco Pinto e, embora nem todos possam estar presentes, é este evento disputado em casa que marca o início da preparação para o

Campeonato Nacional que vai decorrer em Julho, no Porto.

Paulo Marques, presidente da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, diz ao jornal O Almeirinense que, “faltam fechar apenas alguns detalhes, por forma a podermos definir tudo, mas estamos a trabalhar para que possamos ter uma participação digna na primeira vez que estamos na primeira divisão nacional”, acrescentando ainda que, “esta é a 11ª primeira edição de um torneio que é especial para nós e é com particular agrado que temos um motivo especial este ano, que é o de dar o tiro de partida para este momento especial na história do clube”.

O torneio decorre nos court’s de ténis do Parque Zona Norte, no fim-de-semana de 26 e 27 de maio, e para além dos tenistas que compõem a equipa, vão ainda participar com as “cores” da Associação 20kms de Almeirim, Ana Paula Rosário, Carlos Dias, Isabel Carvalho, Paulo Cabaço e Vasco Neves.