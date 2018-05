Temperaturas baixam e chuva regressa ao concelho de Almeirim

A partir desta quarta-feira, 23 de maio, a mudança no estado do tempo vai ser notória com as nuvens a aparecerem com mais intensidade e o vento a soprar moderado de oeste.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é a partir de quinta-feira, 24 de maio, que a chuva regressa com intensidade ao concelho, na sexta-feira passa a aguaceiros e mantêm-se nessa situação pelo menos até à próxima terça-feira, 29 de maio. Para o IPMA não está descartada a possibilidade de ocorrência de trovoadas.

As temperaturas máximas previstas irão rondar os 22 e 24 graus celsius e as mínimas entre os 12 e 14 graus celsius.

O IPMA alerta ainda para o facto de quase todas as regiões do país estarem esta quarta-feira, sobre risco muito elevado de exposição à radiação UV, recomendando o uso de óculos de sol, chapéu, t-shirt e protetor solar.