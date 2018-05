Almeirinense apresenta moção setorial no congresso do PS

A Comissão Nacional do PS aprovou, por unanimidade, a proposta para que o congresso deste partido se realize na Batalha, distrito de Leiria, entre 25 e 27 de maio.

Tal como estava previsto, as eleições diretas para o cargo de secretário-geral do PS, as terceiras às quais António Costa vai concorrer, vão decorrer entre os dias 11 e 12 de maio.

A reestruturação da protecção civil é abordada pela moção que tem como primeiro subscritor Joaquim Gomes. A ideia central é a de que sejam unificadas as forças do sector. Questionando que estejam a ser multiplicadas as forças de combate a incêndios, defende que sejam reunidos “os conhecimentos humanos e o material existente, todos numa só organização de combate a incêndios florestais, urbanos e emergência pré-hospitalar, advoga ainda a unificação dos bombeiros.”