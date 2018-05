Fundos Comunitários reforçados em 607 milhões para investimento no território

Manuel Machado, presidente da Associação Nacional de Municípios (ANMP), disse na quarta-feira, 23 de maio, à Agência Lusa no final da reunião com o Ministério do Planeamento e Infraestruturas que a reprogramação dos fundos comunitários do Portugal 2020 vai prever um reforço de 607 milhões de euros para investimentos nos territórios, incluindo em escolas e mobilidade.

De acordo com o presidente da ANMP, o reforço de dotação para investimentos de base territorial será distribuído, através dos programas operacionais regionais, em 260 milhões de euros para o norte, 203 milhões no centro e 108 milhões para o Alentejo, sendo que a região de Lisboa deverá ver reforçada a dotação apenas em 33 milhões de euros, enquanto para o Algarve estão previstos apenas mais três milhões de euros. O governo ainda vai negociar com Bruxelas estes fundos comunitários de forma a permitir reforçar determinadas áreas consideradas prioritárias em termos de investimento.

O secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, que já tinha admitido à Lusa um reforço na ordem dos 560 milhões de euros para investimentos nos territórios, referiu que esperava melhorias nesta segunda fase da aplicação do Portugal 2020 no domínio do investimento territorial, nomeadamente na área das infraestruturas escolares, de saúde e sociais, mas também na política urbana da reabilitação e da mobilidade.

Além do reforço da dotação para intervir nas escolas e em vias de acesso a zonas empresariais, Manuel Machado apontou a importância do investimento dos municípios, em benefício das populações dos territórios de baixa densidade, designadamente na regeneração urbana, ciclo urbano da água, Proteção Civil e nos Programas de Valorização de Recursos Endógenos (Provere).