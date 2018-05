Queda de árvore condiciona trânsito na estrada entre a Tapada e Alpiarça

A queda de um ramo de grande porte na estrada nacional 368, que liga a localidade da Tapada e Alpiarça, condicionou o trânsito durante mais de meia hora.

O ramo caiu numa das faixas de rodagem limitando o trânsito durante alguns momentos. Aquando da chegada das autoridades ao local, foi efetuado o corte do trânsito para remoção dos detritos da via de circulação e limpeza da via.

A causa para a queda do ramo de grande porte pode estar no estado de degradação apresentada pela árvore e no peso da chuva que tem caído nas últimas horas.

No local estiveram três elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por uma viatura. A GNR de Almeirim esteve no local a fazer o controlo do tráfego enquanto eram efetuados os trabalhos de limpeza.