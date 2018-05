Soluções inovadoras de valorização agrícola, florestal e industrial em análise na Startup Santarém

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e o Agrocluster Ribatejo, voltam a centrar-se na bioeconomia, através da dinamização de um novo workshop, que se realizará na Startup Santarém no dia 7 de junho. Desta vez, o tema em discussão será como pode a Ciência e a Tecnologia ter um efeito multiplicador na bioeconomia.

A Ciência e Tecnologia desempenham um papel fundamental na incorporação de inovação na bioeconomia, permitindo criar novas atividades, produtos ou serviços para empresas que exploram os recursos biológicos de forma sustentável, e apostam na sua valorização.

A sessão sob o tema “Ciência e Tecnologia como multiplicadores de bioeconomia”, que se realiza dia 7 de junho, pelas 15h00, na Startup Santarém, centra-se na apresentação e discussão de soluções inovadoras de valorização agrícola, florestal e industrial, bem como na partilha de experiências empresariais no âmbito da bioeconomia.

A sessão de abertura conta com o acolhimento da Presidente da Direção da NERSANT, Maria Salomé Rafael, e do Presidente do Agrocluster Ribatejo, Carlos Lopes de Sousa, seguindo-se apresentação do projeto Bio-Ware, ao abrigo do qual se realiza o evento. No âmbito do programa do evento, a SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação tem como missão apresentar o roadmap de tecnologias para a bioeconomia, e o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), dará a conhecer soluções de valorização agroflorestal, ilustrando com a apresentação de alguns casos de estudo.

Marca presença também a Universidade do Minho, que vai explicar como tornar mais “verde” a indústria alimentar, bem como a empresa Silicolife, Lda., enquanto exemplo empresarial na bioeconomia, no estudo de Benchmark do projeto Bio-Ware, que vai explicar como desenvolver novas vias biológicas para produzir compostos de interesse industrial.

As inscrições nesta 4.ª Mesa Redonda são gratuitas, mas obrigatórias. Os interessados devem registar a sua intenção de participação no portal da NERSANT, em www.nersant.pt. Para mais informações, estão disponíveis os contactos bioware@nersant.pt ou 249 839 500.

De referir que Bio-Ware visa a promoção da inovação e do empreendedorismo de forma a melhorar a comercialização dos resultados científicos associados à bioeconomia “Verde” (Agroflorestal) e à bioeconomia “Branca” (aplicações industriais e ambientais). Este projeto pretende sensibilizar e disseminar a importância da bioeconomia e da sua integração nos setores relevantes para a região, promoção de lógicas de colaboração entre os atores nacionais direcionadas para a identificação e valorização de oportunidades de financiamento e promoção da geração de ideias em torno do desenvolvimento de projetos colaborativos entre empresas e entidades de ensino e de ciência e tecnologia. O projeto, dinamizado pela NERSANT e pelo Agrocluster Ribatejo, conta com o cofinanciamento do COMPETE 2020, encontrando-se disponibilizada mais informação no portal do projeto em http://bioware.nersant.pt.