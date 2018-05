Atletismo dos 20km vice-campeão por equipas no campeonato regional de juniores

A equipa feminina da secção de altetismo dos 20km de Almeirim é vice-campeã por equipas no campeonato regional de juniores, que se realizou este domingo, 27 de maio, em Fátima. A equipa masculina obteve o 3º lugar por equipas na mesma competição.

A equipa feminina sagrou-se vice-campeã regional de juniores, numa prova onde venceu o União de Tomar e na terceira posição ficou o Grupo de Atletismo de Fátima.

A equipa masculina ficou no 3º lugar coletivo onde a vitória foi para o Clube Natação de Rio Maior. Na segunda posição ficou a Escola de Atletismo do Cartaxo.

Os destaques da equipa feminina:

Tatiana Gonçalves foi 3ª nos 100 metros com a marca de 13.03 seg. Nos 400 metros barreiras venceu com o tempo de 68,66 seg.

Ana Carolina Santos foi 2ª no lançamento do martelo 4kg com a marca de 29,35m. A atleta venceu no dardo de 600gr com marca de 27,58m e Maria Augusta Silva foi 3ª com a marca de 21,74m. Ana Santos conquistou ainda o segundo lugar no lançamento do peso 4kg com a marca de 8,12 m.

Lara Ribeiro fechou o pódio nos 1500 metros com o tempo de 4m e 56,32 seg.

Dora Pereira conquitou o 2º lugar no triplo salto com a marca de 9,64 m.

Mariana Roque foi 2ª nos 3000 metros com a marca de 12m e 20,28 seg.

Os destaques da equipa masculina:

Iuri Pires ganhou no lançamento do martelo de 6kg com a marca de 42,15 m.

Guilherme Cavaleiro classificou-se em 1º no salto com vara com a marca de 3,20m e Artur André foi segundo 2,60m. No triplo salto Guilherme Cavaleiro foi terceiro com a marca de 12,09 m.

Nos 400 metros Artur André foi terceiro com o tempo de 55,51 seg. Nos 400 metros barreiras o atleta foi segundo com o tempo de 63,19 seg.

1ª posição para Gonçalo Muidine no lançamento do peso de 6kg com a marca de 12,84m. No lançamento do disco Gonçalo foi também primeiro com 37,21 m.

Filipe Paixão conquistou o primeiro lugar nos 5000 metros com o tempo de 16m e 58,53 seg. Nos 3000 metros obstáculos o atleta conquistou o segundo posto com a marca de 11m e 03,83 seg.

