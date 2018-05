Almeirinenses doaram 27 toneladas de roupa em 2017

27,855 toneladas é o número de roupa usada que os almeirinenses durante todo o ano de 2017 doaram à “Humana Portugal”, uma associação que promove a reutilização têxtil e realiza programas de cooperação em África e localmente em Portuggal.

A recolha de roupa foi efetuada através de 13 contentores distribuídos no concelho de Almeirim, é um serviço gratuito para os municípios e representa uma poupança significativa nos custos de recolha e eliminação de resíduos urbanos.

Em comunicado a “Humana” agradece o contributo de ” todos os cidadãos de Almeirim na doação de roupa com um objetivo social, na medida em que comprova que estão cada vez mais sensibilizados para a importância da seleção dos resíduos, que, deste modo, podem ser transformados em recursos”.

As roupas depositadas nos contentores têm dois destinos: uma parte é enviada para os centros de preparação para a reutilização da Humana Fundación Pueblo para Pueblo em Espanha e o restante é vendido a empresas de reutilização e reciclagem. A Humana Fundación Pueblo para Pueblo é uma entidade sem fins lucrativos e congénere da Humana Portugal.

O vestuário enviado para os centros de classificação é distribuído da seguinte forma:

61% é preparado para reutilização: 15% é enviado para as lojas em segunda mão da Humana em Portugal e 46% corresponde a roupa de qualidade África: é vendida a preços baixos, impulsionando a criação de novos recursos de desenvolvimento. 29% não se encontra em estado que permita a reutilização pelo que é vendido a empresas de reciclagem têxtil. 1% são resíduos impróprios da responsabilidade de um gestor autorizado. 9% do restante é destinado aos centros de tratamento de resíduos dado não ser possível a sua reciclagem ou reutilização.



Todos os recursos gerados pela atividade de recolha e valorização da roupa são dedicados ao objetivo social da organização. Estes programas de cooperação na Guiné-Bissau e em Moçambique são desenvolvidos em zonas rurais com altos níveis de pobreza, promovendo um crescimento sustentável e a melhoria das condições de vida junto das comunidades onde operam.

A valorização da roupa permite igualmente criar recursos, que em conjunto com as entidades públicas e privadas com quem estabelecemos parcerias, são destinados a iniciativas de sensibilização e de apoio local em Portugal.

O beneficio ambiental do resíduo têxtil tem um grande potencial de reaproveitamento, ultrapassando o vidro, o papel e o plástico; mas apenas 1 em cada 23 peças tem uma segunda vida. Das 195.000 toneladas de resíduos têxteis gerados pelos portugueses em 2017, apenas de recolheu de forma seletiva 4.3%. É muito importante consciencializar a população da necessidade da recolha seletiva e fomentar o modelo da economia circular para a sustentabilidade.

A reutilização e a reciclagem têxtil contribuem para a proteção do meio ambiente ao reduzir em parte os resíduos gerados pelos cidadãos, dando uma segunda vida à roupa que de outra forma iria parar ao aterro para incineração. Cada quilo de roupa que se reutiliza e não é incinerada evita a emissão de 3,169 kg de CO2 segundo dados da Comissão Europeia. As 27,485 toneladas recolhidas em 2017 permitiram evitar a emissão de 87,1 toneladas de CO2 para aatmosfera.

Com a aproximação da celebração do Dia Mundial do Ambiente a 5 de junho, reforçamos a importância da correta gestão do resíduo têxtil para a proteção do meio ambiente e a sustentabilidade do Planeta.