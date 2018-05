Atletas almeirinenses chamados à seleção para disputar o Olímpico Jovem Nacional

Lara Ribeiro, Tatiana Gonçalves e Gonçalo Muidine são os três atletas da secção de atletismo dos 20kms de Almeirim chamados para representar a Associação de Atletismo de Santarém no Olímpico Jovem Nacional, que se realiza nos dias 9 e 10 de junho, em Braga.

Lara Ribeiro vai disputar os 800 metros, Gonçalo Muidine disputa o Laçamento do Disco e Peso e Tatiana Gonçalves entra em prova no Lançamento do Dardo e do Peso.

Para além dos atletas selecionados, o treinador João Fulgêncio fará parte do equipa técnica da seleção que estará a acompanhar os atletas.