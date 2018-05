Rotary Club promove RYLA em Almeirim

Nos dias 25 a 27 de maio decorreu em Almeirim um programa RYLA. O RYLA (Rotary Youth Leadership Award) é uma iniciativa que visa proporcionar a um conjunto se jovens com idades entre os 14 e os 30 anos a oportunidade para criarem novas amizades e desenvolverem as suas habilidades de liderança.

Agora promovida pelo Rotary Club de Almeirim e inserida no plano anual de atividades do Distrito Rotário 1960, contou com a participação de jovens propostos maioritariamente por clubes da zona da Grande Lisboa, mas também com um participante dos Açores; de Almeirim marcou presença uma jovem de Fazendas de Almeirim, anteriormente reconhecida com o prémio Aluno Melhor Companheiro.

Os trabalhos iniciaram-se ainda na sexta-feira, 25 de maio, com uma singela recepção de boas-vindas, que teve lugar na Câmara Municipal de Almeirim, para continuarem ao longo de todo o dia de Sábado com um extenso programa de palestras orientadas para a apresentação de estratégias sobre liderança e com uma forte componente motivacional, dia que se concluiu com um wokshop orientado pela participante, patrocinada pelo Rotary Club de Almeirim, no RYLA 2017 que teve lugar em Sintra. No domingo, para encerrar realizou-se um passeio histórico-cultural por Almeirim e uma visita ao CRIAL.