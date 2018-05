A escola de Dança do CADCA promove Workshop de Afro Dance

A escola de Dança do CADCA promove um Afro Dance Workshop no próximo dia 4 de junho, no pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

Este workshop será lecionado pelo jovem professor, coreografo e bailarino Máryo Syssé. Começa pelas 18h no pavilhão ABC, tem duração de 90 minutos e um custo de 10€.

Pode inscrever-se até ao dia 31 de maio através da página https://www.facebook.com/dancaalmeirim/ ou através do número: 910072488.

Máryo é um jovem luso-guineense de 22 anos, dinâmico, com vontade de crescer e ajudar os jovens no incentivo ao desporto para que estes tenham uma melhor inserção na sociedade, com objectivo lúdico e de saúde física e mental.