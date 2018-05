Footkart acaba com juvenis para apostar tudo nos iniciados

Os sócios do Footkart reuniram em Assembleia Geral e aprovaram por unanimidade contas de 2017, Plano Anual de Atividades, Orçamento para 2018 e foram apresentadas várias novidades para a próxima época.

O clube não vai ter equipa de juvenis mas vai apostar em duas equipas de Iniciados, com o intuito de subir ao Nacional com a equipa de iniciados A e na subida à primeira divisão com a equipa de inciados B.

O Footkart vai apresentar os novos equipamentos para a próxima época desportiva na Gala do Footkart que se vai realizar no dia 8 de junho pelas 20h30m no Cineteatro e vai homenagear a equipa de 2004 que foi vencedora da Copa do Guadiana em 2017.A quotização mantêm-se no 15€ e vai passar a ser paga por Multibanco ou Online.